Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı

Geçtiğimiz günlerde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla üçüncüsü tamamlanan Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım araçlarında "Mutlu Şehir Kocaeli" tabelaları dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından otobüslerin tabelalarında görülen ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazısı da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve otobüsler yolcular tarafından ilgi odağı haline geldi.

“MUTLU ŞEHİR GÜVENLİ ŞEHİRDİR”

Kartepe zirvesinin ‘Kentleşme ve Mutlu Şehir’ ana temasıyla ikinci gün gençlerle gerçekleştirdiği oturumda Başkan Büyükakın, genç katılımcılardan gelen talepleri dinledi. Gençlerle fikir alışverişi yaparak onları dinleyen Başkan Büyükakın; “Mutlu şehir güvenli şehirdir. Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlara gerekli talimatları veriyorum” dedi. Bunun üzerine UlaşımPark A.Ş. , araçlarında kadınların 22.00’den sonra istedikleri noktada inmeleri konusunda sürücülerini bilgilendirdi ve gelen talimatı hayata geçirdi.

TABELALARA ‘MUTLU ŞEHİR KOCAELİ’ YAZILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde UlaşımPark da Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın aldığı karar doğrultusunda sadece sürücüleri uyarmakla kalmadı. Otobüslerin tabelalarına ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazarak sosyal farkındalık oluşturulmasını da sağladı. Vatandaşlar tarafından otobüslerin tabelalarında görülen Mutlu Şehir Kocaeli yazısı da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve otobüsler yolcular tarafından ilgi odağı haline geldi.