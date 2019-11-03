Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı

Geçtiğimiz günlerde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla üçüncüsü tamamlanan Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım araçlarında "Mutlu Şehir Kocaeli" tabelaları dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından otobüslerin tabelalarında görülen ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazısı da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve otobüsler yolcular tarafından ilgi odağı haline geldi.
“MUTLU ŞEHİR GÜVENLİ ŞEHİRDİR”
Kartepe zirvesinin ‘Kentleşme ve Mutlu Şehir’ ana temasıyla ikinci gün gençlerle gerçekleştirdiği oturumda Başkan Büyükakın, genç katılımcılardan gelen talepleri dinledi. Gençlerle fikir alışverişi yaparak onları dinleyen Başkan Büyükakın; “Mutlu şehir güvenli şehirdir. Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlara gerekli talimatları veriyorum” dedi. Bunun üzerine UlaşımPark A.Ş. , araçlarında kadınların 22.00’den sonra istedikleri noktada inmeleri konusunda sürücülerini bilgilendirdi ve gelen talimatı hayata geçirdi.
TABELALARA ‘MUTLU ŞEHİR KOCAELİ’ YAZILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde UlaşımPark da Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın aldığı karar doğrultusunda sadece sürücüleri uyarmakla kalmadı. Otobüslerin tabelalarına ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazarak sosyal farkındalık oluşturulmasını da sağladı. Vatandaşlar tarafından otobüslerin tabelalarında görülen Mutlu Şehir Kocaeli yazısı da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve otobüsler yolcular tarafından ilgi odağı haline geldi.
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Yorumlar
(10 )
Kamil - Halk ekmek fırını açmaktan aciz olanlar, su fiyatlarinda indirim yapamayanlar kocaeli yi nasıl mutlu şehir yapacaklar
Erol Demirbek - HALK ARASINDA BİR REFERANDUM YAPIP MI KARAR VERMİŞ KOCAELİNİN MUTLU OLDUĞUNA. MUTLU OLANLAR ZATEN BELLİ AMA ÇOĞUNLUK MUTSUZ. İNANMAYAN ANKET YAPTIRSIN .
Kasabanın Şerifi - Bırakın insanın aklıyla dalga geçmeyin. Ülkede her şey dibe vurmuş. İşsizlik., ekonomi, geçim sıkıntısı, çocuklarımızın geleceği, siyasi belirsizlik, işe alımlarda yaşanan torpil, akp ni çıkardığı partizanlık sayesinde İbrahim efe örneğinde olduğu gibi lan adam ise gitmemiş devamsızlık yapmış defalarca uyarılara rağmen babasının çiftliği gibi belediyede maaş almaya devam etmiş.iş akdine son verilince Büyükşehir belediyesinde sen ise almadın mı! nerde kaldı bu kadar insanın hakkı...sınav yok liyakat yok nasıl aldın bu çocuğu ise tabii o akp nin askeri neferi.bırakın boş yapmayın insanın sinirlerini ziplatmayin....
Osman - Evet çok mutlu şehir işe gelmeyen bankamatik memurunun fatma başkan İzmit Belediyesindeki işaktini feshediyor. Tahir başkan da Büyükşehir Belediyesinde işe alarak bankamatik memurunu mutlu ediyor. Bu nasıl düzen anlamadım......
Tahir başkan çok yanlış yaptın, siyasi bir baskı var ise açıkla yoksa adam kayırma senin mizacına göre değil. Sen kendini kocaeli halkına böyle tanımadın.... Verdiğin sözlerin arkasında dur lütfen
Coco - En pahalı ulaşım bu sehırde bence mutlu olan yasayanlar değil insanları sömürenler..!
Hahaha - Ne mutlu ne mutlu insanlar mutluluktan havalara uçuyor
Kemal - Kandıra ya giden otobüslere de yazacakmısınız mutlu şehir diye sadece meraktan soruyorum!...
Nurettin ozturk - Türkiye'nin havası en kirli sehirlerinden biri olduğunuzu düşünüyorum,mutluluk bu mu yoksa otopark yok belkide mutluluk budur,mahalle aralarında nerede ise hiç yeşil alan yok,sokaklar çöplük,
İzmi̇tli̇ - MUTLU ŞEHİR KOCAELİ.TAHİR BAŞKAN HABER OKUMUYOR GALİBA 2 GÜNDE 3 İNTİHAR VAKASI OLMUŞ ŞEHİRE MUTLU ŞEHİR Mİ DENİR.
İçinizden Biri - Son on gün içinde 5 intihar sadece kocaeli de
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