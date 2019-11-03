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O kavşağın ihalesi yarın yapılacak

Karamürsel Kent Meydanı ve Köprülü Kavşak projesinde yeni ihale 4 Kasım saat 11:30'da yapılacak
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Karamürsel Kent Meydanı ve Köprülü Kavşak projesinde müteahhidin işi yavaşlatıp yarım bırakmasının ardından yeni bir ihale ile işin tamamlanacağı duyurulmuştu. Projenin tamamlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir ihale açtı. İhale, 4 Kasım saat 11.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. İşin, 270 günde tamamlanması hedefleniyor.

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