Tarhan: Kılıçdaroğlu ‘Kocaeli önemli ama Türkiye de önemli’ dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısı bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, Çayırova İlçe Başkanı Çetin Harmanacı, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, Karamürsel İlçe Başkanı Suat ülkü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Adayları Fahri Örengül ve Keramettin Gençtürk, eski Milletvekili Bekir Yurdagül,eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, ilçe eski başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ‘Mulu Kent’ söylemi hakkında, “Mutlu kentin mutlu insanlarıyız. Kocaeli’de Türkiye’nin mutluluğunu karşılıyoruz. En fazla cinayetin olduğu iller arasındayız. En fazla kadın cinayetinin olduğu iller arasındayız. En fazla iş kazasının olduğu illerin arasındayız. En fazla uyuşturucunun da kullanıldığı, en büyük işsizliğin olduğu iller arasındayız. Yoksulluğun en yüksek olduğu iller arasındayız ama bugünkü iktidar Kocaeli’nin mutluluğunu tartışıyor; ‘mutlu kent’ diyor.9 yılda 9 seçim. Bu seçimlerde sadece tek kişiyi mutlu edemediğimiz için seçimler yapılmış. Yerel seçimde İstanbul’u beğenmemiş; tekrar seçim. CHP olarak bir araya gelip sorunlarımızı konuşamadık; sürekli seçimlerde sokaklarda mücadele ettik. Devletin bütün imkanlarını kullanan, yeri geldiğinde valisine, kaymakamlığına görev veren kamuda çalışan herkesi görevlendiren bir sisteme karşı mücadele ettik” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’Yİ ÖNEMLİ AMA…”

Tarhan sözlerinin devamında, “Bir araya gelmeyen siyasi partiler Türkiye’nin gidişatına ‘dur’ demek için bir araya geldiler. Hepimizi eleştirebilirsiniz ama bu işin tek mimarı sayın başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın istediği için kendi karşısında aday olan milletvekilimizi Cumhurbaşkanı adayı yaptık. Tek tek kazak örer gibi iktidarı genel seçimlere taşıdık. Onurlu ve gururlu, sokakta başınız dik yürüyün. Çünkü yerel seçimin galibi bizleriz. Resme bütün bakmak gerekir. Bizler kendi bölgemizde üzülebiliriz. Genel başkanımıza söyledim ‘Kocaeli Büyükşehiri başka belediyeye vermek doğru değil. Bu kenti CHP olarak yönetmeliyiz’ dedik. Genel başkanımız da “Kocaeli önemli ama Türkiye de önemli” dedi. Kocaeli Meral Hanım’ın memleketi dedi. Genel başkanımız da kazandı. Büyük resmi gördü. Kocaeli kaybetti” dedi.

“BU KADAR HAKSIZLIK OLMAZ”

“Büyükşehri alsaydık ilçeleri de alırdık” söylemlerine Tarhan, “İstanbul’u aldık neden ilçeleri alamadık? İlçelerimizde referandum sonuçları ile alınan sonuçlar arasında fark yok. Muhalefeti bir araya getirenler başarılı olmuş, getirmeyenler başarısız olmuş. Bir arkadaşımız dedi ki “Beni aday yapmadılar.” Bu kadar haksızlık olmaz.Biz Yakup Bey’e sen adaysın, çalış dedik. Bunun üzerine siyaset yapmak doğru değil.Burada topu taca atmak doğru değil.Bugünkü iktidara karşı büyük bir mücadele gösterdik. Son oy oranlarına göre Cumhurbaşkanı’nın oyu yüzde 34. Abbas yolcu gidiyor. Kimin sayesinde? Cumhuriyet’in bekçisi, CHP’de siyaset yapan sizler sayesinde; CHP’de emek verenler sayesinde. Biz iktidara hazırız” ifadelerinde bulundu.