KOTO üyelerinin Edirne çıkarması verimli geçti

Kocaeli’nin şehirlerarası ticari ve ekonomik işbirliği düzeyini artırmak amacıyla Müşterek Meslek Komite Toplantılarını her yıl farklı bir ilde gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası, Edirne’de düzenlediği organizasyonla bu amacını uluslararası bir boyuta taşıdı. 2019 Yılı 2. Müşterek Meslek Komite Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği programa, Bulgaristan iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri organizasyonunu da dahil eden KOTO, 200’den fazla iş görüşmesine aracılık etti.

ÖZEL HAZIRLIK

İkili iş görüşmeleri için özel bir hazırlık yapan KOTO, bu kapsamda Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak, Kocaelili iş insanları için potansiyel vadeden sektörleri ve iş insanlarını tespit ederek ikili iş görüşmelerine davet etti. Tüm sektörler ve firmalar için kapsamlı tanıtım dosyaları hazırlayan KOTO’nun Edirne’de gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, oldukça verimli geçti.

İYİ NİYET PTOTOKOLÜ İMZALANDI

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, Mehmet Akif Şen, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev, Bulgaristan Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Petar Kanev, Bulgaristan Meclisi Üyesi Prof. Ivo Hristov da katıldı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması amacıyla iyi niyet protokolü de imzalandı.

MARKAM OLUR MUSUN? FUARINA DAVET ETTİ

Program, Kocaeli’nin sektörel tanıtım filminin sunulmasıyla başladı. Kocaeli’nin sanayiden kimyaya, sağlıktan tarıma kadar birçok alanda ekonomik gücünü ifade eden filmin İngilizce sunumunun ardından konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli ülkemizin en önemli üretim merkezidir ve çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kocaeli iş insanları olarak Bulgaristan ile; otelcilik, plastik, makine, sanayi, ağır sanayi ve mobilyacılık sektörlerinde üst düzey işbirliği gerçekleştirebiliriz. Bu ikili iş görüşmelerinin sonucunda inanıyorum ki başarılı ve uzun süreli bir ticaret ortamı ortaya çıkacaktır. Ayrıca sizleri Aralık ayında gerçekleştireceğimiz ‘Markam Olur Musun?’ fuarımıza hem katılımcı hem ziyaretçi olarak davet ediyoruz. Burada ilimizin ekonomi alanında gücünü daha fazla görme şansına sahip olup, ticari görüşmeler de gerçekleştirebileceksiniz” dedi.

‘BU YAKINLIĞI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ’

Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev, Avrupa’nın Türkiye’ye en yakın sanayi ve ticaret odasının Haskovo olduğunu ve bu yakınlığın en iyi şekilde değerlendirileceğine olan inancını koruduğunu ifade ederek, “Bir ilki gerçekleştirerek 3. bir adreste, Edirne’de ikili iş görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan tarafından da Türkiye tarafından da ilgi çok büyük. Bizim sanayi ve ticaret odamız uluslararası ilişkilerde Bulgaristan’ın en iyi odalarından biridir. Avrupa’nın Kocaeli’ye en yakın sanayi ve ticaret odası Haskovo’dur. Bu yakınlığı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Tarımda Haskovo oldukça gelişmiştir. Sizin şehrinizin tanıtım filmini izleyince karşılıklı bir şeyler gerçekleştireceğimize dair inancımı daha da çok arttı. Hepiniz Bulgaristan’da yatırım yapmalısınız. Çünkü Bulgaristan en az vergi alan ülkedir” dedi.

‘VİZE DE DAHİL HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMAYA HAZIRIZ’

Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ise, vize da dahil olmak üzere ticaretin daha da gelilmesi adına Başkonsolosluk olarak tüm kolaylıkları sağlayacaklarını ifade ederek, “Bugün sizlerle bulunmak ve sizleri burada selamlamak büyük bir gururdur. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığım bu toplantıdan bulunmaktan gurur duyuyorum. Ve yüksek orandaki katılım bizleri çok mutlu etmiştir. Bulgaristan, özellikle Türkiye ile ekonomik ve ticari alanlarda birçok beklentiyi karşılayabilecek potansiyele sahip. Ve benim de beklentim ilişiklerin çok daha yakınlaşmasıdır. Karşılıklı alışverişlerin yapılması ve ticaretin daha yüksek değerlerde devam etmesidir. Tabi ki iki ülke arasındaki mal alışverişinin gerçekleştirilmesi sadece ticaret odalarının değil, devletin de görevidir. Bu bağlamda başkonsolosluk olarak şunun sözünü vereceğim ki; iki ülkenin gelişmesine kendi görev alanımız dahilinde her türlü yardımı ve vize kolaylığı yapmaya hazırız. Herkese başarılar diliyorum ve en kısa sürede en üst sonuçları alacağımıza inanıyorum” dedi. Bulgaristan Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Petar Kanev ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün artacağına inancını dile getirdi.

SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

İyi niyet protokolünün imzalanmasının akabinde ikili iş görüşmelerine geçildi. Eşleştirilen firmalar, kendileri için özel olarak ayrılan masalarda tercümanlar eşliğinde bir araya gelerek, sektörlerini, firmalarını tanıtarak Bulgaristanlı partnerler şansı elde etti. 200’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilirken, firmalar arasında samut adımlar atmak için karşılıklı olarak ülke ziyareti gerçekleştirme kararı alanlar oldu.