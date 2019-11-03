MHP’ye 108 genç üye oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) her hafta düzenlediği Üye Katılım Programı’nı bu hafta Derince ilçesinde düzenledi. Derince İlçe Binası’nda gerçekleşen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özhan Kurt, MHP İl başkan yardımcısı Ercan Bayrak, MHP İl başkan yardımcısı Hamza Güloğlu, MHP il yöneticileri MHP Derince İlçe başkanı Zeki Omurca, Derince İlçe Kadın kolları, ilçe yöneticileri, ve MHP Derince Belediyesi meclis üyesi Tayfun Tosun katıldı. Programda 18 yaşını doldurmuş 108 gence parti rozeti takıldı.

“SAMİMİ TEK SİYASİ PARTİYİZ”

Rozet takma töreni öncesinde konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Her zaman söylediğim gibi siyaset insanla yapılır. Bir siyasi partinin yükseldiği ya da güven kaybettiği üye sayısıyla alakalıdır. Biz her hafta 18 yaşını doldurmuş gençlerle başlayarak üye katılımı yapan samimi tek siyasi partiyiz. Büyümeye istikrarlı bir şekilde devam eden bir siyasi parti olacağız. Gençlerle diyaloglarımızı arttıran, dinleyen bir siyasi parti olmak zorundayız. MHP güçlüyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’de güçlüdür. Bu tartışılmaz bir gerçektir ve yoruma kapalıdır. Böyle bir ortamda Derince ilçemizde Zeki Omurca ve ekibin yaptığı Derince’de 107 üye ile ‘Biz Derince’de MHP olarak varız, var olmaya devam ediyoruz’ diyerek kamuoyuna Derince camiasına mesaj veren bir siyasi parti olacağız” ifadelerinde bulundu.

“MHP GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA”

“Başarılı olmak zorundayız” diyen Ünlü, “Biz kendi gücümüzün farkındayız. 15 Temmuz itibariyle tüm herkesin anladığı bir siyasi ideolojinin Derince’deki temsilcileriyiz. Allah’ın bize yüklediği misyonun da farkındayız. Ne ağlanacak ne de de sızlanacak halimiz var. Her şarta, her olumsuzluğa karşı başarılı olmak zorundayız. Fethedilmeyen tek kale olan MHP, güçlü olmak zorunda. Aramıza katılan yeni dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İŞTE MHP’YE ÜYE OLAN 108 GENÇ

Ömer Faruk Şentürk, Onurcan Güven, Eray Özecik, Musa Akça, Murat Çaprak, Cengiz Çelik, Ferhat Demir, Ayşenur Demir, Zeynep Kula, Yasin Batur, Abubekir Avcı, Nurettin Kocaman, Özgür Akkuş, Mustafa Dalgalı, Sercan Erdem, Fatih Tanrıverdi, Öznur Ayvaz, Samet Koç, Pınar Köprülü, Yaşar Koç, Selami Bedir, Bayram Küçükaslan, Gökhan Zamburkan, Muratcan Bilgin, Seda Yılmazer, Tansu Tekir, Sibel Demirel, Metehan Çiftçi, Çağla Candan, Alican Candan, Gülcan Camgöz, Tanju Kütükoğlu, Afife Seyrek, Murat Serin, Seher Serin, Halit Genç, Ayten Genç, Osman Günaydın, Ali Doboğlu, Esin Daşkaya, Kazım Daşkaya, Eren Aksoy, Metin Konak, İhsan Hacıoğlu, Ümit Gedikli, Onur İncier, Selahattin Dursun, Ünal Ateş, Nursen Yıldız, Mesut Yıldız, Esat Himmetoğlu, Yusuf Törün, Hızır Şamlı, Kamil Kırtay, Ali Kırtay, Hasan Fındıcak, Atalay Yücel, Buket Karagöz, Hilal Alkan, Eda Demirbek, Melike Omurca, Muhammed Yiğit, Sedat Yaşar Hacıoğlu, Adem Yılmazer, Sefa Argın, Ertuğrul Yörük, Taner Cansoy, Samet Kibar, Özkan Göksoy, Neslihan Göksoy, Cevdat Tuğralı, Naci Özdemir, Yunus Güneş, Leyla Güneş, Mustafa Odabaş, Serdar Varal, Halil Okumuş, Eren Ulaş, Serkan Aydemir, Ahmet Aslan, Sinan Gündüz, Naim Ayçiçek, Yahya Emir Eryürek, Mustafa Şahin, Ayhan Omurca, Soner Dinç, Eray Bilgan, Kürşat Çerçi, Eyüp Güneş, Arif Tekir, Ali Gürlük, Metin Gürlük, Recep Seyrek, Zuhal Erdemir, Arif Sayar, Fatma Sayar, Hakan Sayar, Hasan Kaya, Emin Ziya Cankurt, Eren Şen, Kenan Aktaş, Ahmet Mengül, Gökhan Erdemir, Hakan Taylan, Sedat Çelik, Zeynep Çelik, Tuhan Aykırı, Hayrünisa Gölcü