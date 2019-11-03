Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Derince ve bölgesindeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla bölgeye “Seyahat Kartları Ofisi” kurma kararı aldı. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan yeni “Seyahat Kartları Ofisi” Derince 1071 Kültür Merkezinde hizmet verecek. Yeni cihazlarla donatılacak ofiste indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemleri yapılabilecek. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis Körfez ilçesindeki vatandaşların işini de kolaylaştıracak.
Bugün 11:48 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Derince'ye “Seyahat Kartları Ofisi” açılıyor
Artan kent kart taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesine “Seyahat Kartları Ofisi” kurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz