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Gebze'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza 10.00 sıralarında Gebze İstasyon Mahallesi 1403 ile 1405 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halit A. idaresindeki otomobil ile Birkan D. yönetimindeki otomobil, 1403 ile 1405 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Birkan D. ve ismi alınamayan 3 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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