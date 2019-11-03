CHP’de tüm ilçelerdeki delege sayıları belirlendi

Kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il delege sayıları belli oldu. Başiskele’de 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde 8 bin 762 oyu bulunan CHP’nin delege sayısı 22 olurken, 14 bin 685 oyun alındığı Çayırova’da ise delege sayısı 37 oldu. 21 bin 606 oyun alındığı Darıca’da delege sayısı 55, 20 bin 320 oy alınan Derince’de delege sayısı 52, bin 560 oy alınan Dilovası’nda delege sayısı 5, 41 bin 731 oyun alındığı Gebze’de ise delege sayısı 106 oldu.

23 bin 437 oy alınan Gölcük’te delege sayısı 60 olurken, 58 bin 348 oyun alındığı İzmit’te ise delege sayısı 149 oldu. 5 bin 747 oy alınan Kandıra’da delege sayısı 15, 7 bin 999 oy alınan Karamürsel’de delege sayısı 20, 12 bin 719 oyun alındığı Kartepe’de delege sayısı 32, 18 bin 551 oy alınan Körfez’de ise delege sayısı 47 oldu. Toplam 235 bin 465 oy alan partiden toplam 600 delege seçilecek.