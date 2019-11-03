Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağspor ile mücadele edecek. Zemini suni çim olan Alemdağ Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetecek.

1877 ALEMDAĞSPOR İLK 11'İ

1-Enes Ünal

3-Cenkay Akdoğan

4-Gür Ege Gürel

10-Ahmet Gündoğdu

11-Çağlar Özel

20-Alp Huy

22-Yusuf Demir

35-Oğuzhan İnci

52-Erhan Göç

67-Zekeriya Kacaroğlu

81-Oğuzhan Çimen

1877 ALEMDAĞSPOR YEDEKLERİ

99-Ahmet Furkan Ünal

7-Enes Çavuş

19-Ramiscan Şentürk

26-Mustafa Aksoy

29-Muhammet Yusuf Ocak

44-Hüseyin Korkmaz

61-Ertuğrul Usta

KOCAELİSPOR İLK 11'İ

98-Ercüment Kafkasyalı

3-Erdinç Karakaş

4-Kemal Can Aydemir

5-Serdar Ümit Deniz

7-Gökdeniz Bayrakdar

8-Sefa Narin

9-Yakup Alkan

10-Talha Mayhoş

27-Semih Karadeniz

41-Burak Süleyman

57-Taha Batuhan Yayıkcı

KOCAELİSPOR YEDEKLERİ

97-Volkan Mert Korkmaz

6-Mert Yavuz

11-Feridun Kıroğlu

17-Gökay Eser

18-Onur Öztonga

24-Mervan Yusuf Yiğit

30-Mutlu Aksu Doğan