Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağspor ile mücadele edecek. Zemini suni çim olan Alemdağ Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetecek.
1877 ALEMDAĞSPOR İLK 11'İ
1-Enes Ünal
3-Cenkay Akdoğan
4-Gür Ege Gürel
10-Ahmet Gündoğdu
11-Çağlar Özel
20-Alp Huy
22-Yusuf Demir
35-Oğuzhan İnci
52-Erhan Göç
67-Zekeriya Kacaroğlu
81-Oğuzhan Çimen
1877 ALEMDAĞSPOR YEDEKLERİ
99-Ahmet Furkan Ünal
7-Enes Çavuş
19-Ramiscan Şentürk
26-Mustafa Aksoy
29-Muhammet Yusuf Ocak
44-Hüseyin Korkmaz
61-Ertuğrul Usta
KOCAELİSPOR İLK 11'İ
98-Ercüment Kafkasyalı
3-Erdinç Karakaş
4-Kemal Can Aydemir
5-Serdar Ümit Deniz
7-Gökdeniz Bayrakdar
8-Sefa Narin
9-Yakup Alkan
10-Talha Mayhoş
27-Semih Karadeniz
41-Burak Süleyman
57-Taha Batuhan Yayıkcı
KOCAELİSPOR YEDEKLERİ
97-Volkan Mert Korkmaz
6-Mert Yavuz
11-Feridun Kıroğlu
17-Gökay Eser
18-Onur Öztonga
24-Mervan Yusuf Yiğit
30-Mutlu Aksu Doğan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz