Alemdağspor-Kocaelispor(Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmayı Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetiyor.

0' Maç başladı

-Maça Alemdağ başladı

Goooooollll!

Dk.3 Kocaelispor maça golle başladı. Burak Süleyman ceza alanına sızdı. Yakup'u gördü; Yakup topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 0-1...

Dk.6 Talha'nın çektiği sert şut, sağdan avuta çıktı...

Dk.8 Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Burak ve Yakup, kaleci Enes'e kısa düşen topa bakı yaptı, Yakup topu kaptı aşırttı, kaleci Enes bloke etti...

Dk.15 Alemdağ gole yaklaştı. Sağdan Alp ortaladı, kaleye paralel giden tehlikeli topa kimse dokunamadı...

GOOOOOOOLLL!

Dk.18 Talha'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Muhnteşem Süleyman, kalecinin üzerinden mükemmel aşırtmayla skoru 2-0'a taşıdı...

Dk.21 Yakup'un pasıyla sol direğin önünde buluşan Gökdeniz yakın mesafeden ıskaladı. Takım yüzde yüz bir golden daha oldu...

Dk.29 Burak Süleyman serbest vuruşu kaleye gönderdi, savunmada Kemal'in kafasına çarptı, üst direkten dönen top Talha'ya geldi, boş kale yerine üstten avuta çıktı.

Dk.30 Kocaelispor yine golle burun buruna geldi. Talha soldan getirdiği topu Yakup'la buluşturdu. Plasesinde top kale direğinin dibinden avuta çıktı.

GOOOOOOL!

Dk.37 Oğuzhan korner kullandı. Erhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Bir dakika sonra Alemdağ yine mutlak bir gol kaçırdı: 1-2...

Dk.41 Yakup uzaktan kaleyi yokladı, yerden seken top Enes'te kaldı...

İlk yarıya 1 dakika ilave edildi...

İLK YARI BİTTİ: ALEMDAĞ:1-KOCAELİSPOR:2...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İkinci yarıya Kocaelispor başladı...

Dk.54 Alemdağlı Zekeriya sarı kart gördü...

Dk.55 Maç 2-2 oldu...

Dk.55 Burak Süleyman topu kaybetti... kontra atakta sağdan gelen ortada, Yusuf gelişine sert vurdu: 2-2...

GOOOOOOOOOOOL!

Dk.57 Gökdeniz Kocaelispor'u bir kez daha öne geçirdi.(2-3)

GOOOOOOLLL!

DK.66 Alemdağ sağdan atağı geliştirdi, ceza alanına yapılan ortada karambol oluştu, Yusuf yakın mesafeden ağlarımızı gördü 3-3...

GOOOOOOOOOLLLL!

Dk 69 Kocaelispor yine öne geçti...

Burak Süleyman soldan ortaladı, Alemdağlı iki savunma oyuncusunun önünden geçen topu Gökdeniz yakın mesafeden ağlara gönderdi: 3-4...

GOOOOOOOOLLLL!

Dk.77 Soldan yapılan ortada Burak Süleyman Alemdağ defasının içerisinde topla buluştu Anes'in bacakları arasından skoru 5-3'e taşıdı..

Dk.84 Gökay, Kocaelispor adına yüzde yüz golü kaçırdı...

Dk.87 Alp şutladı, Ercüment kornere gönderdi. Kornerden gelen ve ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı...

Hakem 4 dakika uzatma verdi...

Dk.90 Alemdağ iki gol birden kaçırdı. Yusuf ve Ahmet'in şutlarında kalecimiz ve savunmamız başarılıydı...

Dk.90+3 GOOOOOOOLLL! 3-6

Dk. 90+3 (GOOOOOOOOL)... Oyuna yeni giren Feridun, soldan ceza alanına sokuldu ve sol ayağıyla sert vurdu, skoru 6-3'e taşıdı...

MAÇ BİTTİ

Alemdağ:3-Kocaelispor:6

İLK YARI FARK OLURDU!

Kocaelispor, Alemdağspor ile deplasmanda oynadığı maça hızlı başladı ve ilk çeyrekte 2-0 Yakup ile Burak Süleyman’ın golleri ile 2-0 öne geçti. Öne geçtikten sonra geri atmayan Yeşil Siyahlılar Talha, Gökdeniz ve Yakup ile akıl almaz goller kaçırdı. Yeşil Siyahlıların bu sezon hastalığı haline gelen duran toplar yine can yaktı ve Alemdağ’da Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Erhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Kocaelispor halı sahada oynadığı maçta halı saha golü yemiş oldu. İlk yarıyı 4-5 farkla bitirecek olan Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 2-1 önde girdi.

HİKMET ERENKAYA’DAN DESTEK

Alemdağ - Kocaelispor maçını izleyenler arasında CHP Eski Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya da vardı. Öte yandan Kocaelispor’un 2001 doğumlu futbolcularından Gökdeniz de Alemdağ maçında alt yaş milli takım kurmayları tarafından takip edildi.

BATUHAN KÜRKAN’DAN SELAM VAR

Alemdağspor’un İzmitli futbolcusu, geride bıraktığımız sezon Körfez Spor’da oynayan genç kaleci Batuhan Kürkan yeni sezon için Alemdağspor ile anlaşmıştı. Başarılı file bekçisi Kocaeli’deki tüm dostlarına, kardeşlerine ve büyüklerine selam gönderdi.

İLK KEZ!

Kocaelispor bu sezon ilk kez bir deplasman maçında bir maçta 1’den fazla gol attı. Kocaelispor bu sezon deplasmanda Payas’ı 1-0 yenerken, Cizre ile 1-1 berabere kaldı, Tepecik’e 2-1, Karşıyaka’ya da 1-0’lık skorla mağlup olmuştu.

TAHMİN EDİLEN KADRO

Kocaelispor’da sarı kart cezası bulunan Mesut dışında eksik yoktu. Teknik adam Dinçel merkezde Sefa’nın yanında Serdar Ümit’i oynattı ve beklenen kadro sahaya çıktı. Ercüment, Semih, Kemal, Taha Batuhan, Erdinç, Sefa, Serdar, Burak Süleyman, Gökdeniz, Talha ve Yakup’tan oluşan 11 ile maça başlandı.

İSTANBUL EMNİYETİ İŞ BAŞINDA!

Alemdağ maçında Kocaelispor taraftarı için ayrılan yüzde 5’lik kota yapılan girişimlerin ardından yüzde 10’a çıkmıştı. Sayı 65’ten 130’a çıkarılırken Yeşil Siyahlılara şok haber gelmiş ve İstanbul Çekmeköy İlçe Spor Güvenlik Kurulu yüzde 10’luk kontenjanı kabul etmedi. Öte yandan İstanbul emniyetinin katı tutumu, sert üslubu sinirleri gerdi. Gerek basın mensuplarına gerekse de Kocaelispor taraftarına zorluk yaşattı.

SENTETİK ZEMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇIMIZ

Koacelispor sentetik sahada bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Sentetik sahada Cizre ile 1-1 berabere kalan Yeşil Siyahlılar, Tepecik’e 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor bu sezonki ikinci İstanbul deplasmanını sentetik zeminde oynarken, Erok maçı da aynı tip zeminde oynanacak. İstanbul temsilcisi Alemdağ sahasında 4 maça çıktı ve iç sahada toplam 10 puan topladı. Kocaelispor rakibini devirip bir ilk için sahadaki yerini aldı.

MECBURİ TRUVA

Kocaelispor taraftarına 53 kişilik yer ayrılmış bu durum hayli can sıkmıştı. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki deplasmana münferit giden 12. adam maçı mecburen Alemdağ tribünlerinde izledi. Çok sayıda Yeşil Siyahlı taraftar pozisyonlarda yoğun bir heyecan yaşadı. Rüzgarlı ve serin havada iklim taraftara zorluk yaşatmazken.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Alemdağ – Kocaelispor maçına Kocaeli’den basın mensupları çok yoğun ilgi gösterdi. İlimizdeki tüm gazeteler, kimi internet TV’lerden ve TV’lerden 14 gazeteci maçı yerinde izledi. Basın mensupları kendilerine araç temin eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.

1877 ALEMDAĞSPOR İLK 11'İ

1-Enes Ünal

3-Cenkay Akdoğan

4-Gür Ege Gürel

10-Ahmet Gündoğdu

11-Çağlar Özel

20-Alp Huy

22-Yusuf Demir

35-Oğuzhan İnci

52-Erhan Göç

67-Zekeriya Kacaroğlu

81-Oğuzhan Çimen

1877 ALEMDAĞSPOR YEDEKLERİ

99-Ahmet Furkan Ünal

7-Enes Çavuş

19-Ramiscan Şentürk

26-Mustafa Aksoy

29-Muhammet Yusuf Ocak

44-Hüseyin Korkmaz

61-Ertuğrul Usta

KOCAELİSPOR İLK 11'İ

98-Ercüment Kafkasyalı

3-Erdinç Karakaş

4-Kemal Can Aydemir

5-Serdar Ümit Deniz

7-Gökdeniz Bayrakdar

8-Sefa Narin

9-Yakup Alkan

10-Talha Mayhoş

27-Semih Karadeniz

41-Burak Süleyman

57-Taha Batuhan Yayıkcı

KOCAELİSPOR YEDEKLERİ

97-Volkan Mert Korkmaz

6-Mert Yavuz

11-Feridun Kıroğlu

17-Gökay Eser

18-Onur Öztonga

24-Mervan Yusuf Yiğit

30-Mutlu Aksu Doğan