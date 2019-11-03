Türkiye 3. Ligi'nde maçında Alemdağspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. 03 Kasım Pazar günü (bugün) oynanacak Kocaelispor- Erbaaspor maçının başlangıç saati 13:30 olarak açıklandı.
Bugün 12:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:04 TSİ
Alemdağspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE (03.11.2019)
3. Lig'de Alemdağspor-Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı CANLI takip edebilirsiniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz