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Saadet Partililer kongreye akın etti

SP Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da gerçekleşen 7. Olağan Kongre’ye çıkartma yaptı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşiyor. “Gelecek Saadet ile Gelecek” ana temasıyla gerçekleşen kongre Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kongreye Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, il yönetimi, ilçe teşkilatları katılım sağlarken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tekrar aday olacağı kongrede 200 üst kurul delegesi oy kullanacak.

28 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli’de Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek. Kocaeli’de oy kullanacak yüksek üst kurul delegeleri ise: Ahmet Kul, Ahmet Özen, Alattin Çakmak, Ayhan Altıntaş, Ethem Karataş, Halil Kayın,  Halit Şengül, Hayati Yusuf Saka, Hayrullah Emcet Küçük, İbrahim İlhan, Latif Gökhan Durtaş, Mehmet Özalay, Mehmet Tatlı, Mustafa Özdemir, Mustafa Türel, Necati Korkmaz, Nurettin Çelik, Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Arslan, Recep Sarıdoğan, Reyhan Şengün, Samet Gürsoy, Selim Çetinkaya, Sinan Ejderoğlu,  Şafak Yamak, Yaşar İsmail Yıldız, Yusuf Aksu, Zafer Mutlu

Bugün 13:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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