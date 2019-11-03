İzmit'in sosyal medyadaki en büyük platformu olan Biz İzmit'iz sayfasında dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı. Grup üyesi bir kişi, devlet hastanesinde çekilen bu fotoğrafı paylaşarak, "6 tane çocuğu olduğu halde teyze hastanede kalıyor burada yatıyor" iddiasında bulundu. Dikkat çeken bu iddia üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama ortaya atılan iddia ise akıllarda soru işareti bıraktı.
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Devlet Hastanesi'nde yatıp kalkıyor
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde çekilerek, sosyal medyada yer alan bir fotoğraf, insanlığın geldiği durumu gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz