Devlet Hastanesi'nde yatıp kalkıyor

İzmit'in sosyal medyadaki en büyük platformu olan Biz İzmit'iz sayfasında dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı. Grup üyesi bir kişi, devlet hastanesinde çekilen bu fotoğrafı paylaşarak, "6 tane çocuğu olduğu halde teyze hastanede kalıyor burada yatıyor" iddiasında bulundu. Dikkat çeken bu iddia üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama ortaya atılan iddia ise akıllarda soru işareti bıraktı.