Büyükakın’dan şehit ailelerine ziyaret

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Barış Pınarı Harekâtı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Şehitlerin babaları Ramazan Sarıtosun ile Orhan Ablak ve aile yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Büyükakın, “Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz