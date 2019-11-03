AKP Kocaeli milletvekilleri koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıya AKP Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elllibeşve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. Toplantıda Kocaeli’deki çalışmalar değerlendirildi.
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AKP’li yöneticiler toplantıda buluştu
AKP Kocaeli milletvekilleri, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı bugün koordinasyon toplantısı için bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz