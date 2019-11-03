Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti

Hürriyet gazetesinde evlere gönderilen tebligatla işten çıkarmalar konuşulurken, bu süreçte gazetedeki ayrılıklar da devam ediyor. Hürriyet gazetesinde yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam” dedi.

Hürriyet’ten istifa ettiğini duyuran Arman, üzgün olduğunu belirterek, “Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum...” dedi.

Ayşe Arman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Hepinize nefis bir Pazar olsun. Enerjik ve iyiliklerle doluuuu 27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağımmm. Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün @ceydadvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım.

Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun... Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu... Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum... Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti... Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.