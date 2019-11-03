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AKP’de o milletvekili yine toplantıya katılmadı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve 6 milletvekili, bugün Seka Park’ta koordinasyon toplantısı için bir araya geldi. Bir önceki toplantıya katılmayan Milletvekili Fikri Işık, bu toplantıya da katılmadı