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AKP’de o milletvekili yine toplantıya katılmadı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve 6 milletvekili, bugün Seka Park’ta koordinasyon toplantısı için bir araya geldi. Bir önceki toplantıya katılmayan Milletvekili Fikri Işık, bu toplantıya da katılmadı
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AKP Kocaeli milletvekilleri koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıya AKP Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elllibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

IŞIK’SIZ 2. TOPLANTI

Toplantıda, Kocaeli’deki çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak kongreler için de istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay yapılan bir önceki toplantıda yer almayan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, üst üste ikinci toplantıya da katılmadığı gözlerden kaçmadı.

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Buzlayinca sanki kim olduğu belli olmuyor, sizin de Fikri Bey sevginizi bilmeyen yoktur zaten..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Kasım 15:04

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