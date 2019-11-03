Fikri Işık toplantıya katılmadı

AKP Kocaeli milletvekilleri koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıya AKP Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elllibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.
IŞIK’SIZ 2. TOPLANTI
Toplantıda, Kocaeli’deki çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak kongreler için de istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay yapılan bir önceki toplantıda yer almayan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, üst üste ikinci toplantıya da katılmadığı gözlerden kaçmadı.
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Yorumlar
(3 )
Hasan Ağır - Katılsa ne olur katılmasa ne olur.Zaten son dönemi.
Tekin 41 - SIZ TOPLANIYORSUNUZDA NE FAYDASI OLUYOR MILLETE.KIBIRINIZDEN YANINIZA YAKLASILMIYOR.BIRINIZIN TEK BASINA DOLASTIGINA HALKLA ICICE OLDUGUNUZA SAHIT OLMADIK.BIKMADINIZ RANT TOPLANTILARINDAN.VARSIN BIRINIZ EKSIK FAZLA OLSA NE FARKEDER.
İzmitli - Buzlayinca sanki kim olduğu belli olmuyor, sizin de Fikri Bey sevginizi bilmeyen yoktur zaten..
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