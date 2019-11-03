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Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!

Kandıralı avcılar, öyle bir domuz avladı ki görenler şaştı kaldı. 400 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen domuz ile poz veren avcılar, fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
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Kandıra’nın büyük bir kesimi çiftçilikle geçimini sağlıyor. Ancak bu ilçede üreticilerin mahsulleri domuz sürülerinin talanı nedeniyle zarar görüyor. Kandıralı avcılar, tarlalardaki mahsullere büyük zarar veren domuzlara karşı büyük mücadele yürütüyor. Bu hafta sonu avcılar, öyle bir domuz avladı ki görenler çok şaşırdı. Neredeyse yarım ton ağırlığındaki dev domuzu avlayan avcılar, domuz ile verdikleri pozu, sosyal medyada paylaştı.

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Yorumlar

(2)
01

Öyle - inşallah müslümanların sofralarında et,kıyma ,kebap olarak gelmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Kasım 17:26

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