Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!

Kandıra’nın büyük bir kesimi çiftçilikle geçimini sağlıyor. Ancak bu ilçede üreticilerin mahsulleri domuz sürülerinin talanı nedeniyle zarar görüyor. Kandıralı avcılar, tarlalardaki mahsullere büyük zarar veren domuzlara karşı büyük mücadele yürütüyor. Bu hafta sonu avcılar, öyle bir domuz avladı ki görenler çok şaşırdı. Neredeyse yarım ton ağırlığındaki dev domuzu avlayan avcılar, domuz ile verdikleri pozu, sosyal medyada paylaştı.