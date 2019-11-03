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Abilerinden izinsiz turşu bile kuramazlar

Yeniden Refah Partisi Karamürsel’de halkla kucaklaşma programı yaptı. İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından üyeler Karamürsel sokaklarında halkla buluşurken, İl Başkanı Mehmet Aras, parti kurma çalışmaları yapan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu eleştirdi
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Vatandaşların toplu olarak bulunduğu kahvehaneler ve kafelerde halka hitap eden Mehmet Aras gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun abilerinden izinsiz değil parti, turşu bile kuramayacağını iddia eden Aras, “Öyle veya böyle bu iktidar döneminde bir makamı işgal eden insanların üzerine dönemin kiri bulaştı. Bu dönemin kirini üzerinde bulunduran insanlara bu millet asla itibar etmeyecektir. Bu yüzden Babacan Twitter üzerinden partisine isim aramaktan vazgeçsin, boşa kürek çekmesin” dedi.

GENÇLER BİZİM NAPALM BOMBALARIMIZDIR!

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ a program boyunca, Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut ve Karamürsel ilçe yönetim kurulu eşlik etti. Program sonunda il gençlik kolları üyelerine teşekkür eden İl Başkanı Aras, gençlik teşkilatımız bizim en büyük gücümüzdür. Her bir gencimiz adeta bir napalm bombasıdır” dedi.

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