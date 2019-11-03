Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

Daha önce Kocaeli Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin borçlarına ilişkin rakamları paylaşan Akar, en az borcu 3 Milyon TL ile Gölcük Belediyesi'nin olduğunu açıklamıştı. Son olarak Belediyelerinin 2014-2019 yılları arasındaki temsil giderleri ve gayrimenkul satışlarına ilişkin rakamlarını paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Gölcük Belediyesi'nin borçları nedeni ile Maliye Hazinesine yaklaşık 26 Milyon TL’lik borcuna karşılık gayrimenkul devri yaptığını söyledi.

8 MİLYON TL TEMSİL GİDERİ

Gölcük Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasındaki temsil ve ağırlama giderlerini paylaşan Akar, 5 yılda Gölcük Belediyesi'nin temsil ve ağırlama giderlerinin toplam 8 Milyon TL olduğunu belirtti.

Yıllar itibari ile tutarlar şöyle ;

2014 yılı 839.764,77 TL

2015 yılı 893.979,22 TL

2016 yılı 1.129.595,07 TL

2017 yılı 1.511.454,88 TL

2018 yılı 1.815.739,66 TL

2019 yılı 1.800.158,89 TL

Belediye Akar’a vermiş olduğu cevapta bu giderlerin olduğu tüm sosyal ve kültürel organizasyon, sempozyum, festival, anma etkinlikleri, tanıtım vb. programlardaki harcamaları olduğunu belirtti.

SATIŞLARDAN 4 MİLYON TL GELİRİ OLDU

Gölcük Belediyesinin 2014-2019 yılları arasında 2 adet daire, 8 dükkan ve 3 adet arsa sattığına dikkat çeken Akar, bu satışlardan Belediyenin 4 Milyon TL gelir elde ettiğini söyledi.

BORÇLARA KARŞILIK 26 MİLYON TL’LİK DEVİR

Akar, yine 2014-2019 yılları arasında Gölcük Belediyesinin kamu kurumlarına borçlarına karşılık gayrimenkul devirlerini de açıkladı. Gölcük Belediyesi'nin şu anda Yeni Gölcük Devlet Hastanesi'nin inşa edildiği taşınmazın (Gölcük Merkez Mah. 5 Ada, 12 Parsel) 21.297,69 m2 lik kısmını 21.297.690,00 TL bedelle Maliye Hazinesine devrettiğini belirtti.

BELEDİYELERDEKİ TABLO İÇ AÇICI DEĞİL

Akar, Yine Gölcük Belediyesi'nin Merkez Mah. 15 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın 1905,29 m2 lik kısmını, Yeni Hükümet Konağı yapılmak üzere vergi borçlarına mahsuben 4.763.225,00 TL bedelle Maliye Hazinesine devrettiğini söyledi. Belediyelerdeki tablonun iç açıcı olmadığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni Başkanların da yapacağı çalışmaları, borçları ve satışlarını yakından takip edeceğini söyledi.