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Lütfü Türkkan'ı şaşırtan cevap!

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımına takipçisinden şaşırtan bir yanıt geldi

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İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan aktif olarak kullandığı Twitter hesabından zaman zaman ilginç espiriler paylaşıyor. Bunlardan bir tanesi de bu sabah paylaştığı “Belgesel izlemiştim.. Köpek balığı hastalanmayan tek balık, diyordu. Sanki hamsi her gün sağlık ocağına gidiyor yahu...” şeklinde yaptığı paylaşım. Bu paylaşımın üzerine Türkkan'a bir takipçisi “Abi bir şaka daha yaparsan size oy atmıcam” yanıtını verdi. Türkkan bunun üzerine “Bu tehdite kayıtsız kalamam” diye cevap verince takipçilerini gülümsetti.

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