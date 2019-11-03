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İstanbul’dan LİDER döndük! “3-6”

Erok ve Turgutlu kaybetti. Kocaelispor, Alemdağ’a gol olup yağdı ve İstanbul’dan lider döndü!

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor sezonun 10. maçında sahasında kaybetmeyen Alemdağspor’a konuk oldu. Toplam 9 golün atıldığı maçı Yeşil Siyahlılar Burak Süleyman (2), Gökdeniz (2), Yakup ve Feridun’un da 1’er golü ile 6-3 kazandı. Bu galibiyet ile Alemdağ sahasında ilk kez Kocaelispor’a mağlup oldu. Erok ve Turgutlu’nun da kaybetmesi ile Kocaelispor İstanbul’dan lider döndü. Teknik ekip ve futbolcular maç için 4’er bin lira galibiyet primi aldı.

İLK YARI 5-1 BİTEBİLİRDİ

Alemdağ Stadı’ndaki maça Kocaelispor çok hızlı başladı. 4’te Burak Süleyman’ın pasında Yakup ağları sarstı ve Alkan bu sezonki ilk deplasman golüne de imza attı. 18’de Burak Süleyman, Talha’nın pasında farkı 2’ye çıkardı. Yeşil Siyahlılar Gökdeniz, Yakup ve Talha ile inanılmaz goller kaçırırken, 37’de Erhan’ın kafa golüne engel olamadı ilk yarı Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

BASİT GOLLER YEDİK

Kocaelispor ikinci yarıya tutuk başladı. 55’te kaybedilen top sonra Alemdağ atağı sağdan gelişti. Ahmet’in pasında Yusuf Demir yakın mesafeden dokunduğu topu filelere gönderdi. (2-2) Şoku üzerinden çabuk atan Kocaelispor 2 dakika sonra U-19 Milli takım kurmaylarının yakından takip ettiği Gökdeniz’in golü ile 3-2 öne geçti. 10 dakika sonra 2. golün sahibi Yusuf bir kez Ercüment’i avladı ve skor 3-3 oldu.

YAKUP ASİST, GÖKDENİZ GOL

Gol düellosu devam etti. 69’da sahneye yine 2001’li Gökdeniz çıktı. Burak Süleyman’ın soldan ortasında kaleci ve savunmanın hatasını iyi değerlendiren Gökdeniz yakın mesafeden topu tavana astı. (3-4) 76’da yine Yakup’un soldan yaptığı ortada Burak Süleyman rakibinden topu ve kendini kurtararak çektiği şut sonrası topu ağlara gönderdi. Bu golde rakip kaleci Enes’in büyük hatası dikkatlerden kaçmadı. (3-5)

VE FERİDUN GOLLE TANIŞTI

Skor 5-3’ken Alemdağ 4 mutlak gol kaçırdı. Bu anlarda Ercüment iki kurtarış yaparken, Kemal ve Batuhan çizgiden toplar çıktı. Oyuna 90’da giren Feridun, 90+2’de ağları havalandırırken duygusal anlar yaşadı. Soldan topu getiren 1994 doğumlu futbolcunun şutu kaleci Enes’in ellerinden sekti ve bacaklarının arasından ağlarla buluştu. Erok ve Turgutlu’nun kaybetmesi ile Kocaelispor averajla liderliği eline geçirdi. Kocaelisporlu taraftarlar da 90 dakika boyunca susmayarak kendilerine düşen görevi fazlası ile yerine getirdi.

Bugün 16:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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