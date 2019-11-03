Kocaeli Barosu’ndan saldırıya uğrayan Havva Köse’ye destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli il yöneticilerinden aynı zamanda Kocaeli Barosu avukatlarından Havva Köse geçtiğimiz gün kazandığı dava sonrası karşı tarafın fiziki ve psikolojik saldırısına uğradı. Söz konusu olayla ilgili Köse, “O anda olaya müdahale eden meslektaşlarım Av. Yalçın Özdemir’e ve Av. Faruk Erdem Dönmez’e ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar olmasaydı olay daha vahim boyutlara taşınabilirdi. Şahıs hakkında şikayetçi oldum ve yasal işlemler başlatılmıştır. Şu anda göz altındadır. Bedeli ne olursa olsun mesleğimi en başarılı şekilde yapmaya devam edeceğimi, böyle şiddetle bir yere varacağını sanan, beyni vücudunu terk etmiş, kendini bilmez insan müsveddelerine pabuç bırakmayacağımı herkesin bilmesini isterim” ifadelerinde bulundu.

“SÖZLÜ VE FİİLİ SALDIRIYA UĞRADI”

Kocaeli Barosu söz konusu saldırı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde, görevleri başındaki avukatlara yönelik saldırılar, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi kentimizde de yaşanmaktadır. Görevi başında haince katledilen meslektaşımız, Av. Mehmet Samim Geredeli’nin acısı henüz soğumamışken, başka bir meslektaşımız ofisinin önünde bıçaklanmış, bir diğeri haciz esnasında darp edilmiş, bir diğeri duruşma salonunda fiili saldırıya uğramıştır. Son olarak, meslektaşımız Av. Havva Köse, duruşma çıkışında vekilliğini yürüttüğü kişi ile özdeşleştirilerek sözlü ve fiili saldırıya uğramıştır.

“ÇİFTE STANDART OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Bu olayların, soruşturma esnasındaki tezahürü, maalesef şüphelilerin adli kontrol ile serbest bırakılmaları olmuştur. Hayatını kaybeden meslektaşımız Av. Mehmet Samim Geredeli’nin faili dışındaki faillerin hiçbirisi tutuklanmamış, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır. Yasalarımızdaki açık hükme rağmen, görevleri başında uğradıkları saldırılar nedeniyle kamu görevlisi-hakim -savcı statüsünde bulunan avukatlara yönelik saldırılarda sadece ölüm halinde tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Bugün görevi nedeniyle sözlü ya da fiili olarak saldırıya maruz kalan hakim,savcı meslektaşlarımızın faillerini uygulanan tutuklama tedbirinin avukatlara uygulanmamasının yasanın yorumlanmasındaki çifte standart olduğunu düşünüyoruz.

“ADLİ TAHKİKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Son olayda bu menfur saldırıya uğrayan meslektaşımız Av. Havva Köse’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer saldırılara yol açabilecek film, dizi senaryosu ve karakterleri ile saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Kocaeli Barosu olarak, bu tür eylemlerde meslektaşlarımızın yanında olacağımızı ve adli tahkikatın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”