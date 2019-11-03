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YUVACIKSPOR YİNE ZİRVEDE: 2-1

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda liderlik koltuğu el değiştirmedi. Lider Yuvacıkspor, Maşukiyespor’u konuk etti ve son derece zorlu geçen maçta rakibini, ilk yarıda ve ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti, koltuğu bırakmadı

Ahmet AKAY
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Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda şampiyonluğun iki güçlü adayı arasında oynan maçta lider Yuvacıkspor, üçüncü sıraya gerileyen Maşukiyespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı kıran kırana geçti. Maçın ilk dakikalarında her iki takım da orta alan mücadelesi verdi.15’nci dakikada kontra-atak ile gelişen Yuvacık atağında Furkan Filiz’in golü ile ev sahibi skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk Maşukiyespor, 52’nci dakikada Hakan’ın golü ile skorda 1-1’lik eşitliği sağladı. Maçın 74’ncü dakikasında, kaleci Sarp’ın hatasını iyi değerlendiren Abdülkadir, kafa golüyle skoru 2-1 yaptı. Mücadele bu sonuçla biterken, Yuvacıkspor puanını 17’ye çıkardı liderliğini sürdürdü.

DEĞİRMENDERE YARA ALDI

Diğer şampiyon adayı ikinci sırada 14 puanla zirveyi zorlayan Değirmenderespor ise Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve yaralandı. Kocaeli Güneşspor ise M.Ali Kağıtçı’da konuk ettiği Kartepe Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Derince Stadı’nda oynanan maçta ise Derince Sırrıpaşa FK ile Darıca Kültür Martı ile 2-2 berabere kaldı.

YUVACIKSPOR: 2 MAŞUKİYESPOR: 1

STAT: Yuvacık Şehit Bayraktutar İlyas (S.Lig B)

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***, Berkay Duran ***, Engincan Sevim ***

YUVACIKSPOR: Abdullah ***, Muhammet Dönmez ***, Abdülkadir ***, Eren **, Harun ***, Yasin ***, Bedirhan *** (Ömürcan **), Muhammet Tanrıverdi ***, Cihat *** (Furkan Uzun **), Onur *** (Yunus **), Furkan Filiz ***

MAŞUKİYESPOR: Sarp ***, Hasan **, İsmail *** M.Emre Önen **, İshak Topçu **, Engin ***, Berk ** (Emirhan **), Aykut ** (Gökhan Özdin **), Hakan ***, M.Ahmet ***, Gökhan Özkanlı ** (Burak **)

GOLLER: Furkan Filiz DK.15, Abdülkadir DK.74 (Yuvacıkspor), Hakan DK.52 (Maşukiyespor)

K.KART: Eren DK.76 (Yuvacıkspor)

Bugün 16:19 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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