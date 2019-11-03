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Kandıra’yı durduramıyorlar: 4-2

1. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda Kandıra Gençlerbirliği fırtınası esiyor. Lider Dilovası’nın hükmen galip geldiği haftada, Kandıra temsilcisi, deplasmanda Gölcük Şirinköy’ü 4-2 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetine imza attı
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1. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda Kandıra Gençlerbirliği fırtınası esiyor. Lider Dilovası’nın hükmen galip geldiği haftada, Kandıra temsilcisi, deplasmanda Gölcük Şirinköy’ü 4-2 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetine imza attı. Puanını 20’ye çıkaran Yeşil Beyazlılar, birinci sıradaki Dilovası Belediyespor ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

YENİMAHALLE VE ARSLANBEY BERABERE KALDI

Grubun diğer maçlarında, üst sıraları hedefleyen Bahçecikspor, Çayırtepe Gençlik karşısında 5-2’lik bir zafer elde ederek sezonun ilk yarısını 16 puan ile dördüncü sırada tamamladı. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Uzunçiftlikspor, deplasmanda Çayırova Fatih’e patladı ve rakibini 5-1 mağlup etti. Günün skoru merakla beklenen maçında ise İzmit Yenimahalle ile Arslanbey Organize 0-0 berabere kaldı ve bu sonuç Dilovası ile Kandıra’nın işine geldi.

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