Başiskele ile Derince yenişemedi: 1-1

1. Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda haftanın maçı Derince’deydi. Lider Derincespor ile ikinci Başiskele Belediyespor arasındaki maçta kazanan olmadı ve zorlu maç 1-1 sona erdi. Derince ekibi 18 puanla liderliğini sürdürdü, Başiskele Belediye 1 puan geriden Derince’yi takip etti.

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Grubun diğer maçlarında, Çerkeşli nefes kesen maç sonunda sahasında İzmit Sanayispor’u 3-2 mağlup etti ve puanını 15’e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Mustafapaşa, Bekirdere deplasmanından 2-0’lık bir galibiyet elde etti ve iddiasını sürdürdü. Grupta beraberliği olmayan tek takım Hisareyn sahasında Arapçeşme’yi 3-1 devirirken puanını da 12 yaptı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gölcük İdmanyurdu, Uzuntarla’yı 3-2 yenerek haftayı 7 puan ile 8. sırada tamamladı.