Dün Alemdağspor ile deplasmanda karşılaşan Kocaelispor’da 12. adam İzmit Üçyol’da bir araya geldi. Üçyol Kocaelisporlular Derneği’nde kahvaltıda bir araya gelen Yeşil Siyahlılar bol bol sohbet ederken, Alemdağ deplasmanı için ayrılan yerin 53 kişi olmasının üzüntü verici olduğunu vurguladı.
Bugün 16:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:27 TSİ
Hodri Meydan, Üçyol’da bir araya geldi
Dün Alemdağspor ile deplasmanda karşılaşan Kocaelispor’da 12. adam İzmit Üçyol’da bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz