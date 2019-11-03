Hodri Meydan, Üçyol’da bir araya geldi

Dün Alemdağspor ile deplasmanda karşılaşan Kocaelispor’da 12. adam İzmit Üçyol’da bir araya geldi. Üçyol Kocaelisporlular Derneği’nde kahvaltıda bir araya gelen Yeşil Siyahlılar bol bol sohbet ederken, Alemdağ deplasmanı için ayrılan yerin 53 kişi olmasının üzüntü verici olduğunu vurguladı.