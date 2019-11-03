Batu’lu Derince hem kendi hem de Körfez için: 2-0!..

3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile omuz omuza mücadele veren Belediye Derincespor, dün ikinci sırada haftaya başlayan Turgutlu’ya çifte darbe vurdu. Hem maçı kendi kazandı, hem de rakibini Kocaelispor’un altına indirdi. Taraftarın ilgi gösterdiği maçta Derince ekibi, Baturman’la üçüncü maçta ikinci galibiyetini aldı.
90'
1 - 0
BELEDİYE DERİNCE:2-TURGUTLUSPOR:0
STAT: Derince
HAKEMLER: Doğu Yılmaz***, Erhan Gündoğdu***, Mustafa Zıvalı***
BELEDİYE DERİNCE: Akın ***, Yiğitali ***, Koray ***, Muhammet ***, Sercan *** Özkan ***, Yunus *** (Osman dk.88 ?), Rıdvan *** (Sefa dk.72 ***), Melih ***, Cihan ***, Tayfun *** (Tufan dk.80 ?)
TURGUTLUSPOR: Fatih *, Hayrullah *, Mehmet *, Yiğit *, Emre *, Samet *, Mithat *(Ferhat dk.79 ?), Yasin * (Alperen dk.59 *), Necmi *, Abdülkadir *, Onur * (Güner dk.59 *)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Mehmet, Necmi, Yiğit Ali, Samet
GOLLER: Cihan dk.58,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz