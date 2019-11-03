Kağıtsporlu Efeler 4’te 4 yaptı: 3-1

İlimizi Türkiye Voleybol 1.Ligi’nde temsil eden ve önüne geleni ezip geçen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Erkek Voleybol takımı, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda, İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü’nü konuk etti. Maçın ilk iki seti 25-16, 25-23 ekibimizin lehine kapandı. Üçüncü seti rakibine 22-25 veren ekip, son seti 25-19 kazandı ve maç kayıpsız olarak liderliğini sürdürdü. Zirvede yer alan ekibimiz dördüncü galibiyetini alırken, rakibi İstanbul Büyükşehir yara aldı. Efeler, bu hafta sonu deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile oynayacak. Müsabaka cumartesi günü, Afyonkarahisar Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.