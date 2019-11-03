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Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gebze'de otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, 14.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi Güney Yanyol Gaziler köprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. yönetimindeki 34 EYE 72 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen İsmail Yılmaz yönetimindeki 41 D 7740 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabilirken, araçtaki Nur H.U., Abuhayat U., Necati T. yaralı olarak araçtan çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan U. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası otomobilde sıkışan sürücü Orhan U. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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