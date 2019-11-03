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U12 Futbol Ligi’nde ilk yarılar sona erdi

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda U12 Ligi maçlarında büyük çekişme vardı. A, B,C ve E gruplarında oynanan 12 maçta bol gol ve heyecan vardı

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
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Yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan U 12 Futbol Ligi maçlarında ilk yarının son müsabakaları tamamlandı. Önceki gün çeşitli statlarda oynanan maçlarla sezonun yarısı bitti. C Grubunda Tavşantepespor ile İzmit Belediyespor arasındaki oynanan karşılaşmayı İzmit 7-0 kazandı. Günün ikinci maçında B Grubunda Aslanbey Gençlerbirliği ile Yılmazspor arasındaki mücadeleyi maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Arslanbey Gençlerbirliği 9-1 kazandı. Günün üçüncü maçında C Grubunda mücadele veren KYÖDSpor ile Şirinspor arasındaki çekişmeli geçen maçı 6-0 Şirinspor kazandı. E grubunda Çayırtepe Gençlikspor ile Bekirderespor arasındaki mücadeleyi 8-0 kazanan taraf Çayırtepe Gençlikspor oldu. B Grubunda mücadele veren Kocaeli Yenişehirspor ile Kocaeli Güneşspor arasındaki mücadele de çekişmeli geçerken, maçı 4-0 Yenişehirspor aldı. A grubunda mücadele eden Bağçeşmespor, İzmit Yıldızspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün olan İzmit Yıldızspor mücadeleyi 4-2 kazanarak, yarıyı üç puanla kapattı.

TAVŞANTEPE: 0 İZMİT BELEDİYESPOR: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 C)

HAKEM: Recep Yazıcı ***

TAVŞANTEPE: Berat **, Eymen ***, Mirza **, Arda **, Efe Arda (Kerem *), Umut **, Esat ***, Enes **

İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah ***, Mehmet *** (Bayram **), Berkay ** (Hakan ***), Ahmet ***, Kerem ****, Berat ***, Arda *** (Ege **), Mert ** (Sinan **)

GOLLER: Hakan 2, Kerem 2, Ahmet, Berat, Arda

ARSLANBEY GB: 9 YILMAZSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 B)

HAKEM: Ömer Kaya ***

ARSLANBEY GB: Canberk ***, Selman **, Mustafa ****, Murat ***, Resül ***, Güngör ***, Abdullah ***, Emre ***

YILMAZSPOR: Muhammet **, Aslanbey **, Haktan **. Yağız **, K.Muhammet **, Kıvanç **, Kadem ** (Kemal **), Kadir **

GOLLER: Mustafa 4, Resül 2, Emre 2, Murat 1 (Arslanbey), Kıvanç (Yılmazspor)

KYÖDSPOR: 1 ŞİRİNSPOR: 6

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 E)

HAKEM: Recep Yazıcı ***

KYÖDSPOR: Yasin **, Enes **, Onur ***, Eren **, Ahmet **, Kazım **, Samet **, Emirhan **

ŞİRİNSPOR: Emre ***, Yusuf ****, Yiğit ***, Ömer ***, Emir ***, Yalçın ***, Kayra ***, İsmail ***

GOLLER: Onur (KYÖD), Yusuf 5, Yalçın (Şirinspor

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 8 BEKİRDERESPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 E)

HAKEM: Ömer Kaya ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Efe ***, Mehmet Utku ***, Anıl *** (İsa ***), Ömer *** (İbrahim Hakkı **), Recep *** (İbrahim Enes **), Hamza **, Arda *** (Arda Okumuş **), İbrahim Gül **)

BEKİRDERESPOR: Kadir **, Emre **, Yusuf ** (Berk **),Muhammet **, Ali Efe **, Yiğit Asaf **, Yiğit Efe ** (Ömer **), Ramazan **
GOLLER: Muhammet Utku 2, İbrahim Hakkı 2, Anıl 2, İsa, Ömer

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 4 KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 B)

HAKEM: Osman İren ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen ** (Furkan **), Ayberk ** (Tunahan **), Ahmet ***, Yavuz ***, Emir ***, Bedirhan ***, Ali Enes ** (Saner **), Ali Akben ** (Muhammet **)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen ** (Eren *), Mehmet ** (İsmail **), Poyraz ** (M.Emin **), Eymen **, Utku **, Mehmet Efe ** (Hasan **), Ömer ** (Efe **), Melih **
GOLLER: Emir 2, Tunahan, Ali Enes

BAĞÇEŞMESPOR: 2 İZMİT YILDIZSPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 A)

HAKEM: Melih Yavuz ***

BAĞÇEŞMESPOR: Cem **, Ege **, Erdem **, Alperen ** (Ali Bayram **), Eyüp Ensar **, Efehan ** (Ege Özmen **), Asaf **

İZMİT YILDIZSPOR: Efe ***, Egemen ***, Alican ** (Haktan ***), Poyraz ***, Tunahan ***, Kutay *** (Hamza **), K.Tunahan ***, Boran ****

GOLLER: Ege Özmen, Asaf (Bağçeşme), Boran 3, Poyraz (İzmit Yıldızspor)

Bugün 16:30 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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