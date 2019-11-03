U12 Futbol Ligi’nde ilk yarılar sona erdi

Yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan U 12 Futbol Ligi maçlarında ilk yarının son müsabakaları tamamlandı. Önceki gün çeşitli statlarda oynanan maçlarla sezonun yarısı bitti. C Grubunda Tavşantepespor ile İzmit Belediyespor arasındaki oynanan karşılaşmayı İzmit 7-0 kazandı. Günün ikinci maçında B Grubunda Aslanbey Gençlerbirliği ile Yılmazspor arasındaki mücadeleyi maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Arslanbey Gençlerbirliği 9-1 kazandı. Günün üçüncü maçında C Grubunda mücadele veren KYÖDSpor ile Şirinspor arasındaki çekişmeli geçen maçı 6-0 Şirinspor kazandı. E grubunda Çayırtepe Gençlikspor ile Bekirderespor arasındaki mücadeleyi 8-0 kazanan taraf Çayırtepe Gençlikspor oldu. B Grubunda mücadele veren Kocaeli Yenişehirspor ile Kocaeli Güneşspor arasındaki mücadele de çekişmeli geçerken, maçı 4-0 Yenişehirspor aldı. A grubunda mücadele eden Bağçeşmespor, İzmit Yıldızspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün olan İzmit Yıldızspor mücadeleyi 4-2 kazanarak, yarıyı üç puanla kapattı.
TAVŞANTEPE: 0 İZMİT BELEDİYESPOR: 7
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 C)
HAKEM: Recep Yazıcı ***
TAVŞANTEPE: Berat **, Eymen ***, Mirza **, Arda **, Efe Arda (Kerem *), Umut **, Esat ***, Enes **
İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah ***, Mehmet *** (Bayram **), Berkay ** (Hakan ***), Ahmet ***, Kerem ****, Berat ***, Arda *** (Ege **), Mert ** (Sinan **)
GOLLER: Hakan 2, Kerem 2, Ahmet, Berat, Arda
ARSLANBEY GB: 9 YILMAZSPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 B)
HAKEM: Ömer Kaya ***
ARSLANBEY GB: Canberk ***, Selman **, Mustafa ****, Murat ***, Resül ***, Güngör ***, Abdullah ***, Emre ***
YILMAZSPOR: Muhammet **, Aslanbey **, Haktan **. Yağız **, K.Muhammet **, Kıvanç **, Kadem ** (Kemal **), Kadir **
GOLLER: Mustafa 4, Resül 2, Emre 2, Murat 1 (Arslanbey), Kıvanç (Yılmazspor)
KYÖDSPOR: 1 ŞİRİNSPOR: 6
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 E)
HAKEM: Recep Yazıcı ***
KYÖDSPOR: Yasin **, Enes **, Onur ***, Eren **, Ahmet **, Kazım **, Samet **, Emirhan **
ŞİRİNSPOR: Emre ***, Yusuf ****, Yiğit ***, Ömer ***, Emir ***, Yalçın ***, Kayra ***, İsmail ***
GOLLER: Onur (KYÖD), Yusuf 5, Yalçın (Şirinspor
ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 8 BEKİRDERESPOR: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 E)
HAKEM: Ömer Kaya ***
ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Efe ***, Mehmet Utku ***, Anıl *** (İsa ***), Ömer *** (İbrahim Hakkı **), Recep *** (İbrahim Enes **), Hamza **, Arda *** (Arda Okumuş **), İbrahim Gül **)
BEKİRDERESPOR: Kadir **, Emre **, Yusuf ** (Berk **),Muhammet **, Ali Efe **, Yiğit Asaf **, Yiğit Efe ** (Ömer **), Ramazan **
GOLLER: Muhammet Utku 2, İbrahim Hakkı 2, Anıl 2, İsa, Ömer
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 4 KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 B)
HAKEM: Osman İren ***
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen ** (Furkan **), Ayberk ** (Tunahan **), Ahmet ***, Yavuz ***, Emir ***, Bedirhan ***, Ali Enes ** (Saner **), Ali Akben ** (Muhammet **)
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen ** (Eren *), Mehmet ** (İsmail **), Poyraz ** (M.Emin **), Eymen **, Utku **, Mehmet Efe ** (Hasan **), Ömer ** (Efe **), Melih **
GOLLER: Emir 2, Tunahan, Ali Enes
BAĞÇEŞMESPOR: 2 İZMİT YILDIZSPOR: 4
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 12 A)
HAKEM: Melih Yavuz ***
BAĞÇEŞMESPOR: Cem **, Ege **, Erdem **, Alperen ** (Ali Bayram **), Eyüp Ensar **, Efehan ** (Ege Özmen **), Asaf **
İZMİT YILDIZSPOR: Efe ***, Egemen ***, Alican ** (Haktan ***), Poyraz ***, Tunahan ***, Kutay *** (Hamza **), K.Tunahan ***, Boran ****
GOLLER: Ege Özmen, Asaf (Bağçeşme), Boran 3, Poyraz (İzmit Yıldızspor)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz