Saadet Partisi GİK’e Kocaeli’den 3 isim

Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. “Gelecek Saadet ile Gelecek” ana temasıyla gerçekleşen kongre Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, il yönetimi, ilçe teşkilatları katılım sağlarken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tekrar aday olduğu kongrede 200 üst kurul delegesi oy kullandı.

Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Kongresi dün Ankara’da yapıldı. “Gelecek Saadet ile Gelecek” ana temasıyla gerçekleşen kongre Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kongreye Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, il yönetimi, ilçe teşkilatları katılım sağlarken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tek aday olduğu kongrede 200 üst kurul delegesi oy kullandı. Saadet Partisi Kocaeli’den ise 28 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkı bulunurken, kongrede Genel Başkanın yanı sıra, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçimi yapıldı.

KOCAELİ’DEN GİK’E 3 ÜYE

987 kişinin katıldığı kongrede oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından mevcut başkan Temel Karamollaoğlu 962 oy ile ikinci kez başkan seçildi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı olan Birol Aydın ve geçtiğimiz genel seçimlerde Kocaeli milletvekili adayı, aynı zamanda Saadet Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi oldu. Yerel seçimlerde Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı olan Recep Sarıdoğan ise GİK yedek üyeler listesinde yer aldı. Önceki dönem GİK asil üyesi Sinan Ejderoğlu ve yedek üye Hayrullah Emcet Küçük, yeni listede yer almadı.

ANKARA’YA BİN KİŞİLİK ÇIKARMA

Milli Görüş Hareketinin 50 yıllık siyasi hafızası, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı parti programı ve hareketin gelecek 50 yıl vizyonu kongrede anlatıldı. 7. Olağan Kongrenin sloganı "Gelecek Saadet ile Gelecek" olarak belirlenirken, yeni dönemin konsepti bu slogan etrafında şekillendirildi ve kongre için yeni parti müzikleri de hazırlandı. Saadet Partisi Kocaeli’den İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yöneticileri kongrede hazır bulunurken, on iki ilçe başkanı da kongreye eksiksiz katıldı. Saadet Partisi Kocaeli teşkilatları 12 ilçeden toplan 987 kişiyle, salondaki yerini aldı.