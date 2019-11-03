Saadet Partisi GİK’e Kocaeli’den 4 isim

Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. “Gelecek Saadet ile Gelecek” ana temasıyla gerçekleşen kongre Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, il yönetimi, ilçe teşkilatları katılım sağlarken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tekrar aday olacağı kongrede 200 üst kurul delegesi oy kullandı.

KOCAELİ’DEN 28 DELEGE

Kocaeli’den 28 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek. Kocaeli’de oy kullanacak yüksek üst kurul delegeleri ise: Ahmet Kul, Ahmet Özen, Alattin Çakmak, Ayhan Altıntaş, Ethem Karataş, Halil Kayın, Halit Şengül, Hayati Yusuf Saka, Hayrullah Emcet Küçük, İbrahim İlhan, Latif Gökhan Durtaş, Mehmet Özalay, Mehmet Tatlı, Mustafa Özdemir, Mustafa Türel, Necati Korkmaz, Nurettin Çelik, Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Arslan, Recep Sarıdoğan, Reyhan Şengün, Samet Gürsoy, Selim Çetinkaya, Sinan Ejderoğlu, Şafak Yamak, Yaşar İsmail Yıldız, Yusuf Aksu, Zafer Mutlu oldu.

“BÜLBÜL, BÖRÜ, ELVAN BİZİMDİR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada, "Bu dava, bu sevda, bu vatan bizimdir. Karacaoğlan bizim, Dadaloğlu bizim, Yunus Emre bizimdir. Ahmet Yesevi, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş, Mevlana bizimdir. ‘Kürdü, Türkü ve Çerkezi Hep Adem’in oğlu kızı beraberce şehit gazi’ diyen Aşık Veysel bizimdir. Semah bizim, halay bizim, horon bizimdir… Munzur bizim, Fırat bizim, Kaz Dağları bizimdir… Madımak, Roboski, Başbağlar bizimdir… Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir… Acısı bizim, sevinci bizim, kederi bizim türküsü bizimdir." ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DEN GİK’E 4 İSİM

987 kişinin katıldığı kongrede oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından mevcut başkan Temel Karamollaoğlu 962 oy ile ikinci kez başkan seçildi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı olan Birol Aydın ve geçtiğimiz genel seçimlerde Kocaeli Milletvekili Adayı aynı zamanda Saadet Partisi’nin Gebzeli Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi oldu. Yerel seçimlerde Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı olan Recep Sarıdoğan ise GİK yedek üyeler listesinde yer aldı. Geçmiş dönem Kocaeli’den 6 üyenin yer aldığı GİK’te bu dönem Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı ve Hayrullah Emcet Küçük yer almadı.