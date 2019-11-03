Kocaeli'nin o ilçesinde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle,Başiskele'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri yaşanacak gün ve tarihler şöyle;

04.11.2019

BAŞİSKELE

09:00-17:00

SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. , YUVACIK MAH. ,

05.11.2019

BAŞİSKELE

09:00-17:00

SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. , TEPECİK KÖYÜ , YEŞİLYURT KÖYÜ ,

06.11.2019

BAŞİSKELE

09:00-17:00

AKSIĞIN KÖYÜ , AKSIĞIN MAH. , KAZANDERE KÖYÜ , KAZANDERE MAH. , SERİNDERE KÖYÜ , SERİNDERE MAH. , TEPECİK KÖYÜ , TEPECİK MAH. ,

07.11.2019

BAŞİSKELE

09:00-17:00

KAZANDERE KÖYÜ , KAZANDERE MAH. , SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH.