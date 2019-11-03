Kocaeli'nin o ilçesinde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle,Başiskele'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri yaşanacak gün ve tarihler şöyle;
04.11.2019
BAŞİSKELE
09:00-17:00
SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. , YUVACIK MAH. ,
05.11.2019
BAŞİSKELE
09:00-17:00
SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. , TEPECİK KÖYÜ , YEŞİLYURT KÖYÜ ,
06.11.2019
BAŞİSKELE
09:00-17:00
AKSIĞIN KÖYÜ , AKSIĞIN MAH. , KAZANDERE KÖYÜ , KAZANDERE MAH. , SERİNDERE KÖYÜ , SERİNDERE MAH. , TEPECİK KÖYÜ , TEPECİK MAH. ,
07.11.2019
BAŞİSKELE
09:00-17:00
KAZANDERE KÖYÜ , KAZANDERE MAH. , SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz