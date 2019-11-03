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Ellibeş: Biz hep birlikte büyük bir aileyiz

AKP Derince İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “AK Parti çatısı altında, ülkemiz için milletimiz için mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bizim için teşkilatlarımız çok önemli” dedi
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AKP’de ilçe bazlı olarak düzenlenen istişare kurulu toplantılarına bu kez Derince ile devam edildi. Derince’de yer alan Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen İstişare Kurulu Toplantısı’na AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, il başkan yardımcıları, il ve ilçe yöneticileri, istişare kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi.

GÖNÜL BİRLİĞİ

AKP Derince İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği toplantıda istişare kurulu üyeleri görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantıda ilk söz alan isim olan AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. İstişarede hayır olduğunu belirten Başkan Çakıroğlu, halka hizmet yolunda el ve gönül birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Çakıroğlu’nun ardından bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün,  yerel yönetimler olarak da gönül ve hizmet belediyeciliğini pekiştirdiklerini belirterek. Derincelilere verdikleri 41 proje sözünü de bir bir yerine getirdiklerini ifade etti.

“BİR AİLEYİZ”

Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen İstişare Kurulu Toplantısı’nda son konuşmayı yapan isim AKP  Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu. Toplantıya katılımın son derece yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ellibeş, “Bizler, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye genelinde milyonlarca üyesi bulunan büyük bir ailenin mensuplarıyız. Şükürler olsun bu ailenin içinde siyaset yapıyoruz. AK Parti, vesayetleri yıkarak prangaları sökerek mücadele vererek 18 yılı geride bıraktı. Yılmadık, usanmadık, yorulmadık. Bugüne baktığımızda ülkemiz dünyada söz sahibi duruşu ile örnek bir yapıya kavuştu. AK Parti çatısı altında, ülkemiz için milletimiz için mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bizim için teşkilatlarımız çok önemli. Biz hepimiz, biriz, bütünüz. Birbirimize olan samimiyetimizden şüphemiz olmasın" diyerek sözlerini noktaladı. Başkan Elibeş’in konuşmasının ardından istişare kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini iletmesinin ardından toplantı sona erdi.

Bugün 17:33 TSİ - Siyaset

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