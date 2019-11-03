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Koç Holding, en iyi 35’nci işveren

Koç Holding, dünyanın önde gelen dergileri arasında yer alan Forbes’in Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 35’nci sıraya yükseldi.
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90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğundan birini oluşturan Koç Holding, dünyanın önde gelen ekonomik dergileri arasında yer alan Forbes’in “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 35’inci sırada yer aldı.Öncelikle çalışanların kendi işverenlerini bir yakınlarına ya da aile üyelerine tavsiye edip etmeyecekleri boyutuyla değerlendirdiği araştırmanın ikinci bölümü sektörlerindeki diğer şirketlere yönelik algıyı ölçtü. Araştırmaya katılanlardan “Kendi sektöründe çekici bir işverendir” ve “Etkili – iyi yönetilen bir şirkettir” sorusunu değerlendirmeleri istendi. Son aşamada ise tüm şirketlerin skorları Forbes Global 2000 listesindeki en yüksek skora sahip ilk 500 işvereni belirledi. Bu yıl 1,4 milyon yanıtın değerlendirildiği araştırmanın sonucunda Koç Holding sıralamada 59 basamak birden yükseldi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, değer, itibar ve topluma hizmet odaklı bir topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürüttükleri tüm çalışmaların küresel ölçekte karşılık bulmasından ötürü memnuniyet duyduklarını vurguladı. Çakıroğlu, “Bu kapsamda Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde 35’inci sırada yer alarak Ülkemizi ilk 100’de temsil etmenin de bizim için önemli bir gurur vesilesi olduğuna inanıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi, öncelikli sorumluluğumuzun çalışma arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna inanıyorum” dedi.

“İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Koç Holding olarak insan kaynakları alanında deneyim odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını şekillendirdiklerini belirten Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise, “Koç Topluluğu olarak çok farklı sektörlerde, dünyanın neredeyse tüm kıtalarında ve onlarca farklı iş kolunda operasyonlarımız var. Ne mutlu ki, Topluluğumuzun uzun vadeli planlarının kalbinde de çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Biz de bu bakış açısıyla yoğun rekabette fark yaratacak insan kaynağı stratejileri uyguluyor, küresel liderler yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyor, çalışma arkadaşlarımızın deneyimini uçtan uca iyileştirecek yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:45 TSİ - Ekonomi

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