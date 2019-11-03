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İzmit Belediyesi’nden muhtarlara ziyaret

İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından köy muhtarlarına gerçekleştirilen ziyaretler; Balören, Gökçeören ve Hakkaniye Köyü ile devam etti
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İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü muhtarlık ziyaretleri kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Veteriner Hekim Gökhan Kılıç ve Makine Mühendisi Muhammet Kaldırım ile Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir’i, Gökçeören Köyü Muhtarı Mehmet Ali Kaya’yı ve Hakkaniye Köyü Muhtarı Nihat Sarı’yı ziyaret ederek köylerde hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

“DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK”

Belediye tarafından aktarılan bilgilere göre, ziyaretlerde muhtarlar ile köylerde yaşayan vatandaşların yeni dönemde İzmit Belediyesi’nden tarım ve hayvancılık konularında beklentilerinin görüşüldüğü kaydedildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretlerin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

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