'Kara liste' affı için kanun teklifi verildi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre yeniden yapacakları kredi ve banka kartı talepleri de kabul edilecek. Teklif, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle bankalar tarafından kara listeye alınanları kapsıyor.

“KRİZ DERİNLEŞİYOR”

Ergun TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde ‘' Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz hali ve eldeki iktisadi veriler birlikte değerlendirildiğinde, mevcut durumun giderek kötüleştiği ve bu gidişatın vatandaşa yüklemiş olduğu maddi/manevi yükün giderek ağırlaştığı aşikardır'' dedi.