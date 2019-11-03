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GTÜ Rektörü Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı oldu

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) 4. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek görevi selefi Prof. Dr. Alim Yıldız’dan devraldı
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Rektör Aslan, üye ülke üniversitelerin ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında iş birliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan konseye başkanlık edecek. Ankara Çevre Bakanlığı İlbank Sosyal Tesisleri’nde 26 Ekim’de düzenlenen programa IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, 29 ülkeden üniversite rektörleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

“TAM BAĞIMSIZ KURUMUZ”

Açılış konuşmasını Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu’nun gerçekleştirdiği programda, kuruluş felsefesini anlatan Azizoğlu, “Bizim kuruluş felsefemiz, insan odaklı yüksek öğretim ve eğitim-öğretimin nasıl gerçekleştirebileceğimizdir. 7 kişi ile kurduğumuz Uluslararası Üniversiteler Konseyi, şu anda 29 ülkede aktif yüksek öğretim faaliyeti yürütüyor. Bizler tam bağımsız bir uluslararası kurumuz. Tüm kararları genel kurul üyeleri yani bizler alırız” diye konuştu.

REKTÖR ASLAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından Divan Kurulu’nun toplanmasıyla icra, yönetim, akademi, bilim ve denetim kurullarına başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, başkanvekilliğine YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru, genel sekreterliğe YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan ve genel koordinatörlüğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik seçildi.

DEVİR TESLİM YAPILDI

Akademik Kurul Başkanlığına Irak Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Seherwani, Denetim Kurulu Başkanlığına Afganistan Kabil Politeknik Üniversitesinin eski Rektörü Ezatullah Amed seçildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreni ile Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a devretti. Görev devir tesliminin ardından GTÜ Rektörü Aslan üyelere teşekkür etti.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI REKABET

Rektör Aslan, “Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusu eğer biraz dikkatli irdelenirse getirilerinin aslında sadece akademik alana ait olmadığının, ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarının da zenginleşip, güçlenmesine ve yeni ilişkilerin kurulmasına fırsat vereceği fark edilecektir.” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEKİM MERKEZİ

Rektör Aslan, “Sadece belirli bölgelere kısıtlı kalmadan, Global manada çalışma sahasını genişletmek günümüz dünyasında bir gereklilik halini almıştır. Konseyimizin hem Türk hem yabancı üniversiteler ile yapacağı açılımlar sayesinde akademisyen ve öğrenciler açısından ülkemiz üniversitelerini bir cazibe merkezi haline getirmek en temel meselemiz olmalıdır diye düşünmekteyim.” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:49 TSİ - Yaşam

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