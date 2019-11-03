Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:52 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:55 TSİ

Yardım Sevenler’den, Suadiye’li öğrencilere Laboratuvar

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şubesi, Suadiye Köyü İlk ve Ortaokulu’na fen bilimleri laboratuvarı kurdu. Yardım Severler Derneği’nin girişimiyle Suadiye’nin çocukları artık deney yapabilecek

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Fen Bilimleri Laboratuvarı bulunmayan ve üç yüz elli öğrencisi bulunan Kartepe Suadiye Köyü İlk ve Ortaokulu’nun bu eksikliğini  Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şubesi  giderdi. Öğrencilerin de katıldığı açılışta Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, İkinci Başkan Tarhan Bulucu, yönetim kurulu üyeleri Aysen Günsay, Ümran Can, Meral Atay, Necla Hergül, Emine Duvarcı, Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN DERNEĞE TEŞEKKÜR

Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, “Dernek olarak bizim amacımız adından da belli olduğu gibi yardıma, ihtiyaç sahiplerine, okullara, öğrencilere, kimsesizlere ulaşmak ve dertlerine derman olmak. Bu laboratuvarda eğitim görerek yarınlara hazırlanacak çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 17:52 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da
Kartepe'de oltalar göle atıldı mask
Kartepe'de oltalar göle atıldı
Derince'ye “Seyahat Kartları Ofisi” açılıyor mask
Derince'ye “Seyahat Kartları Ofisi” açılıyor
Nur Döner Tantuni hizmete açıldı mask
Nur Döner Tantuni hizmete açıldı
Hikmet Kolonyaları, Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kocaeli’yi temsil etti mask
Hikmet Kolonyaları, Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kocaeli’yi temsil etti
Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi mask
Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL