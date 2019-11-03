Yardım Sevenler’den, Suadiye’li öğrencilere Laboratuvar

Fen Bilimleri Laboratuvarı bulunmayan ve üç yüz elli öğrencisi bulunan Kartepe Suadiye Köyü İlk ve Ortaokulu’nun bu eksikliğini Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şubesi giderdi. Öğrencilerin de katıldığı açılışta Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, İkinci Başkan Tarhan Bulucu, yönetim kurulu üyeleri Aysen Günsay, Ümran Can, Meral Atay, Necla Hergül, Emine Duvarcı, Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN DERNEĞE TEŞEKKÜR

Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, “Dernek olarak bizim amacımız adından da belli olduğu gibi yardıma, ihtiyaç sahiplerine, okullara, öğrencilere, kimsesizlere ulaşmak ve dertlerine derman olmak. Bu laboratuvarda eğitim görerek yarınlara hazırlanacak çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum” dedi.