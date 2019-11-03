Vedat Ercan dostlarını ağırladı

Gölcük Değirmendere’nin sevilen simalarından Vedat Ercan, babası merhum Bekir Ercan’ın geçmişte beraber çalıştığı iş arkadaşlarını ağırladı. Buluşma fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ercan, fotoğrafın üzerine de şu notu düştü; “İyi ki varsın dediğimiz dostlarımızla buluştuk. Rahmetli babamın, İzmit PTT’de beraber çalıştığı Fahrettin Benkaya ile Değirmendere Dereağzı Çay Bahçesi’nde sohbet ettik. Dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”