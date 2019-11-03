Gölcük Değirmendere’nin sevilen simalarından Vedat Ercan, babası merhum Bekir Ercan’ın geçmişte beraber çalıştığı iş arkadaşlarını ağırladı. Buluşma fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ercan, fotoğrafın üzerine de şu notu düştü; “İyi ki varsın dediğimiz dostlarımızla buluştuk. Rahmetli babamın, İzmit PTT’de beraber çalıştığı Fahrettin Benkaya ile Değirmendere Dereağzı Çay Bahçesi’nde sohbet ettik. Dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Bugün 17:55 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:57 TSİ
Vedat Ercan dostlarını ağırladı
Gölcük’ün sevilen simalarından Vedat Ercan, babasının mesai arkadaşlarını konuk etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz