Kaşgarlı Mahmut’ta anlamlı etkinlik

Körfez Kaşgarlı Mahmut İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulamaya konulan 'Kitap Okuma Projesi', okul idaresi ve öğrencilerin katılımı ile başladı. Okul Müdürü Murat Bakan'ın koordinatörlüğünde, okul öğretmenleri Ümmühan Alkan, Fatma Kaya Erdoğan, Sevda Turna Balcı, Esra Erdemir, Esma han Canpolat ve Sibel Erkut'un katılımları ile startı verilen 'Kitap Okuma Projesi'ne, öğrencilerin ilgisi sevindirdi.

YIL BOYU DEVAM EDECEK

2019-2020 eğitim- öğretim sezonu boyunca devam edeceği öğrenilen proje kapsamında, çeşitli zamanlarda ve çeşitli mekanlarda okumaların yapılacağı öğrenildi. Projeyi, velilerin de memnuniyetle karşıladıkları öğrenildi. Öğrencilerin okudukları kitaplardan sınavlara tabii tutularak, başarılı olanların ödüllendirilmesini öngören proje kapsamında çeşitli hediyeler dağıtılacağı belirtildi.