Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:55 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:58 TSİ

Uluslararası öğrenciler Seka ve Ormanya’yı gezdi 

Kocaeli Üniversitesi’nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir’in ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında Seka kamp alanı ve Ormanya’yı ziyaret etti
mask
Haber albümü için resme tıklayın

2019-2020 eğitim-öğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’de öğrenim görmeye başlayan 100 uluslararası öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka kamp alanı ve Ormanya’yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Seka kamp alanında Kocaeli’nin doğasıyla tanışan uluslararası öğrenciler, temiz havanın tadını çıkarırken Seka kamp alanını gezdiler. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, ata da binerek eğlenceli bir gün geçirdiler. KOÜ’lü uluslararası öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.

Bugün 17:55 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da
Kartepe'de oltalar göle atıldı mask
Kartepe'de oltalar göle atıldı
Derince'ye “Seyahat Kartları Ofisi” açılıyor mask
Derince'ye “Seyahat Kartları Ofisi” açılıyor
Nur Döner Tantuni hizmete açıldı mask
Nur Döner Tantuni hizmete açıldı
Hikmet Kolonyaları, Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kocaeli’yi temsil etti mask
Hikmet Kolonyaları, Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kocaeli’yi temsil etti
Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi mask
Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL