Ülkü ocaklarından seminer

Körfez Ülkü Ocakları etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuk Düzgün, 'Türk Tarihinde Teşkilatçılık' isimli semineri, Ülkü Ocakları üyeleri ile buluşturdu. Ülkücü gençlerin yoğun katılım sağladığı belirtilen etkinliğin verimli geçtiği öğrenildi. Etkinlik sonunda Düzgün’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz