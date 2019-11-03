Ülkü ocaklarından seminer

Körfez Ülkü Ocakları etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuk Düzgün, 'Türk Tarihinde Teşkilatçılık' isimli semineri, Ülkü Ocakları üyeleri ile buluşturdu. Ülkücü gençlerin yoğun katılım sağladığı belirtilen etkinliğin verimli geçtiği öğrenildi. Etkinlik sonunda Düzgün’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.