Miniklere ‘Kızılay’ anlatıldı

Körfez'de faaliyetlerine devam eden Kumlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, Kızılay Haftası nedeniyle seminer düzenlendi. Kreşte eğitim gören öğrencilere, Kızılay’ın kuruluşu, faaliyetleri ve hangi alanlarda görev yaptığına ilişkin bilgiler verildi. Etkinliğe katılan veliler de çocukların acil durumlar ve Kızılay hakkında bilgi almalarından memnuniyet duyduklarını belirttiler.