Körfez'de faaliyetlerine devam eden Kumlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, Kızılay Haftası nedeniyle seminer düzenlendi. Kreşte eğitim gören öğrencilere, Kızılay’ın kuruluşu, faaliyetleri ve hangi alanlarda görev yaptığına ilişkin bilgiler verildi. Etkinliğe katılan veliler de çocukların acil durumlar ve Kızılay hakkında bilgi almalarından memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Bugün 17:57 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:59 TSİ
Miniklere ‘Kızılay’ anlatıldı
Körfez’de bulunan Kumlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrencilere, Kızılay hakkında bilgiler aktarıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz