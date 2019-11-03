Öğretmenlere Körfez tanıtıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yabancı misafirleri vardı. İlimtepe İlkokulu tarafından hazırlanan ’1-2-3 Benimle Matematik Oyna” isimli Erasmus Projesi kapsamında İspanya, Slovenya, Romanya ve Polonya’dan gelen öğretmenler Başkan Şener Söğüt’ü makamında ziyaret etti. Ziyarete okul Müdür Yardımcısı Engin Ertürk de katıldı.

“MUTLU AYRILACAKSINIZ”

Dört gün boyunca ilçemizde misafir olan yabancı öğretmenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine de katıldı. Başkan Şener Söğüt, öğretmenleri Körfez’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Kocaeli gerek sanayisi, limanları, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile görülmesi gereken bir kent. Buradan mutlu bir şekilde ayrılacağınıza ben eminim.

KÜLTÜR ELÇİLERİMİZSİNİZ

Körfez’de de önemli tarihi güzellikler var; Hereke Kalemiz, Kaieser Wilhelm Köşkümüz, Milli Saraylara 1800’lü yıllardan bu yana ipekli dokuma yapan fabrikamız, köylerimizde yer alan Taşköprü mutlaka görmeniz gereken yapılardan. Sizleri ağırlamak bizler için güzeldi. Artık Körfez’in birer kültür elçisisiniz” dedi. Öğretmenler Başkan Söğüt’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.