MHP’li kadınlar gündemi konuştu

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Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu başkanlığında bir araya gelen MHP Kadın Kolları Yönetimi, gündemi değerlendirdi. Buluşma kapsamında, kadın kollarının önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerin de konuşulduğu öğrenildi. Babuccu ve yönetimi, toplantıya katılan partililerine teşekkür ettiklerini belirtti.