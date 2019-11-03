Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu başkanlığında bir araya gelen MHP Kadın Kolları Yönetimi, gündemi değerlendirdi. Buluşma kapsamında, kadın kollarının önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerin de konuşulduğu öğrenildi. Babuccu ve yönetimi, toplantıya katılan partililerine teşekkür ettiklerini belirtti.
Bugün 17:58 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:59 TSİ
MHP’li kadınlar gündemi konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu başkanlığında bir araya gelen MHP Kadın Kolları Yönetimi, gündemi değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz