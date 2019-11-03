Körfez Çarşı Camii görevlileri ve Çarşı Camii Dernek Yönetimi, bir süre önce kurulumunu tamamlayan Kocaeli Tokat İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Hüseyin Şaşkın ve yönetimini ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Dernek Başkanı Şaşkın, kendilerini ziyarete gelen ekibe teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret
Körfez Çarşı Camii görevlileri ve Çarşı Camii Dernek Yönetimi, bir süre önce kurulumunu tamamlayan Kocaeli Tokat İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Hüseyin Şaşkın ve yönetimini ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz