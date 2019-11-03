Cami görevlilerinden Tokatlılara ziyaret

Körfez Çarşı Camii görevlileri ve Çarşı Camii Dernek Yönetimi, bir süre önce kurulumunu tamamlayan Kocaeli Tokat İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Hüseyin Şaşkın ve yönetimini ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Dernek Başkanı Şaşkın, kendilerini ziyarete gelen ekibe teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.