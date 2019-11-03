Hakkı Yavuz hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Çakar Sokak adresinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Hakkı Yavuz 48 26 Ekim günü Pazarçayırı mevkiine gitti. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen ve Kartepe İlçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan Yavuz burada kestane toplamak için bir ağaca çıktı. Ağaçta kestane topladığı esnada dengesini kaybeden talihsiz adam bir anda yere düştü. Düşerken kafasını çarpan Yavuzun ağır yaralandığını gören yakınları hemen olay yerine ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yavuzu alarak İzmit İlçesinde bulunan özel bir hastaneye getirdi. Tedavi altına alınan Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yavuzun cenazesi Kartepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.